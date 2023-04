Superliga: Meciul FCU 1948 Craiova - Chindia Targoviste deschide, vineri, etapa a sasea din play-off / play-out

In etapa precedenta, FCU 1948 Craiova a remizat in deplasare cu FC Botosani, pe cand Chindia a invins pe teren propriu UTA. Etapa a sasea din turneele play off play out ale Superligii… [citeste mai departe]