Dezbatere publică despre cheltuirea banilor publici în timpul pandemiei şi planificarea bugetului local pentru 2020 Specialisti si reprezentanti ai autoritatilor locale se reunesc joi la o dezbatere publica despre cheltuirea banilor publici in timpul pandemiei si planificarea bugetului local pentru anul 2021.



Potrivit organizatorilor, la eveniment vor participa consilieri locali si reprezentanti ai primariilor din mai multe municipii, care vor vorbi despre modul in care s-au cheltuit fondurile publice in ultimele luni (pentru investitii legate de COVID-19, dar si pentru alte domenii) la nivel local si vor prezenta bune practici in elaborarea bugetelor pentru anul viitor.



Printre participanti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

