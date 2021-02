Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de Ordin al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) pentru stabilirea dimensiunilor tipurilor de exploatatii de suine, in forma sa actuala, este o initiativa indelung asteptata si binevenita, care vine sa clarifice viitorul cresterii porcilor in Romania si sa sprijine preponderent…

- Asociația Forța Fermierilor, cea mai noua organizație din mediul asociativ agricol, solicita suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) cu un miliard de lei pentru acordarea despagubirilor de seceta pentru culturile de primavara aferente anului 2020. In aceasta perioada,…

- Consumul de peste si produse din peste in Romania, in intervalul 2016 – 2019, a fost acoperit, in proportie de peste 80% din surse externe (importuri si achizitii intracomunitare), arata un audit al Curtii de Conturi, potrivit caruia productia sub potential a fost cauzata de pescuitul ilegal,…

- Curtea de Conturi a Romaniei a realizat, in perioada 19 februarie 2019 – 31 martie 2020, o misiune de audit privind performanta administrarii si exploatarii resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale si a acvaculturii in perioada 2016 -2019. Entitatile auditate au fost Ministerul Agriculturii…

- Federatia Asociatiilor Apicole din Romania (ROMAPIS) solicita ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, printr-o scrisoare deschisa, revocarea unor autorizatii privind utilizarea temporara a celor trei insecticide din clasa neonicotinoidelor pentru impregnarea semintelor de floarea-soarelui…

- Romania a incasat din exporturile de seminte de floarea-soarelui in tarile intra si extracomunitare peste 413,9 milioane de euro in perioada ianuarie-septembrie 2020, in scadere cu 13,2%, fata de intervalul similar din 2019, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).…

- Romania a exportat, in primele noua luni ale acestui an, o cantitate de 7,64 milioane de tone de grau si porumb, in scadere cu aproape 14% fata de aceeasi perioada din 2019, in timp ce incasarile au inregistrat un recul de 11,4%, pana la 1,47 miliarde de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii…

