- PROIECT…Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice un pachet legislativ prin care se propun masuri de consolidare a cadrului normativ pentru cresterea gradului de siguranta a cetateanului, siguranta rutiera si combatere a infractionalitatii, in special privind traficul de droguri si substante…

- Institutul National de Sanatate (NIH) din Statele Unite a anuntat vineri ca a inceput un studiu in faza initiala pentru un vaccin experimental care vizeaza sase tulpini de virus gripal, noteaza news.ro.Candidatul de vaccin, FluMos-v2, a fost conceput pentru a oferi protectie impotriva a patru tulpini…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca putin peste un sfert din populatia Romaniei plateste asigurari de sanatate, aratand ca, in tara noastra, cheltuielile pentru sanatate pe cap de locuitor sunt si de opt mai mici fata de alte tari. „Sa stiti ca noi platim asigurari, din pacate, doar cinci…

- Intr-o realitate medicala in perpetua evoluție și in contextul in care la nivel internațional se fac zilnic noi descoperiri medicale, mulți pacienți romani aleg sa iși indrepte atenția catre tratamentele medicale oferite in strainatate. Aceasta decizie reflecta adesea nevoia de a evita sistemul medical…

- Pe autostrada A1, polițiștii au descoperit in doar cateva ore mai multe persoane care au rulat cu viteze mult mai mari fața de limita impusa. Cinci barbați, dintre care unul din județul Timiș și ceilalți, cetațeni maghiari și germani au fost amendați și li s-a suspendat permisul de conducere pentru…

- Incepand cu luna iulie, persoanele care sufera de afecțiuni pulmonare cronice precum și afecțiuni pulmonare post-Covid pot beneficia de recuperare medicala respiratorie la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, serviciile fiind decontate de Casa de Asigurari de Sanatate. Demersurile…

- Detartrajul cu ultrasunete, periajul profesional și tomografiile dentare vor fi decontate de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate. De asemenea, copiii cu varste de pana in 18 ani beneficiaza de decontarea integrala a sumelor necesare pentru tratamentele stomatologice, conform masurilor intrate in…

- Una din promisiunile PSD-PNL din actualul Program de guvernare ține de construcția de locuințe. In acest an și in 2024 ar urma sa fie construite locuințe pentru tineri, specialiști in sanatate, in invațamant și alte categorii socioprofesionale precum și pentru persoanele aparținand grupurilor vulnerabile.…