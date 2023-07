Stiri pe aceeasi tema

- CAM TARZIU… La nivelul municipiului Huși urmeaza sa se faca dezinsecție, insa pana atunci mai dureaza, intrucat abia saptamana viitoare, la ședința ordinara a Consiliului Local, este propus spre aprobare proiectul de hotarare inițiat in acest sens. Este vorba despre o alocare de fonduri pentru dezinsecția…

- DERANJ… De o vreme, prin municipiul Huși, s-a intețit numarul comercianților ambulanți de fier vechi, care strabat toate strazile locului, dar nu in liniște, ci dand la maxim acea portavoce sau acele boxe de care se ajuta, pentru a-și face mesajul auzit. Pentru unii, reclama sonora a acestora nu reprezinta…

- NEATENȚIE… In cursul acestei dimineți, pe raza municipiului Huși, un barbat care conducea o motocicleta a fost victima unui accident rutier. Un autoturism a acroșat motocicleta, iar, in urma impactului, conducatorul acesteia a fost ranit. “La fața locului a fost trimisa o ambulanța SAJ B1, cu medic.…

- GRAV… Hușenii de pe o strada din Huși, din zona cișmelei „Dragoi”, au trait momente de spaima in aceasta dimineața, intrucat incendiul provocat la o anexa de la una dintre gospodarii era cat pe ce sa se raspandeasca și la alte locuințe. Intervenția a fost una foarte grea. Faptul ca intre unele imobile,…

- SUPARARE… Localnicii din Oțetoaia au ramas uimiți cand l-au vazut pe Ionel Matei, barbatul de 52 de ani, care duminica seara, tocmai ce spulberase stația de autobuz din sat cu o mașina furata, stand la bar cu berea in mana și povestind cu satisfacție isprava sa de peste zi! Polițiștii l-au dus la Huși…

-  UPDATE: Incendiul de la blocul D 2 din Barlad a fost lichidat, dupa aproape 6 ore, in care s-au mobilizat atat pompierii din Barlad, cat și colegii din Huși și Vaslui. Dupa aproape 6 ore, echipajele ISU Vaslui au lichidat incendiul puternic izbucnit la acoperișul blocului D 2 din Barlad. Urmeaza a…

- PRECIPITAȚII… In aceasta dupa-amiaza a plouat torențial in zona arondata municipiului Huși, pe raza comunei Crețești, de pilda, puhoaiele devenind de nestavilit pe Drumul European (581), chiar daca ploaia a fost de scurta durata. Apa adusa de pe versanți a navalit peste partea carosabila, spre uluirea…

- CONCURS… Peste 160 de elevi au participat la Cupa “Mihail Sadoveanu” la șah, desfașurata la Huși, prin proiectul Șah in Școala. Șahiștii au fost grupați in trei turnee conform pregatirii lor: turneul A (avansați ciclul primar și gimnazial), turneul B (incepatori ciclul primar) și turneul C (preșcolarii…