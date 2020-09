Dezastrul provocat de noul coronavirus ia amploare - A treia țară care depășește pragul de 4 milioane de infectări India a devenit a treia tara din lume care a depasit pragul de 4 milioane de cazuri de COVID-19, cu un nou numar record sambata de infectari cu coronavirus, relateaza AFP citata de Agerpres. Cu 86.432 de noi cazuri inregistrate sambata, India numara in prezent 4.023.179 de cazuri de infectari cu COVID-19, imediat dupa Statele Unite (peste 6,3 milioane) si Brazilia (4,1 milioane). Citește și: Acuzații GRAVE impotriva IICCMER venite de la fostul director: 'Victimele se ocupa de victime, in vreme ce politrucii se ocupa cu ei inșiși' Citește și: Acuzații GRAVE impotriva IICCMER venite de la fostul director: 'sede victime, in vreme ce politrucii secu ei inșiși' In timp ce guvernul a redus restrictiile, India este in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

