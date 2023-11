Dezastrul PNL, la Brașov, e mai mare decât se vede „Electoratul nostru tradițional, urbanul mare trebuie recaștigat”, a cuvantat, la Sinaia, Lucian Bode. „Tardiv de tarziu”, ca sa o punem de un pleonasm, aș spune. La Brașov, PNL e in corzi. Și se pare ca nu doar la Brașov. Dupa ce PNL a pierdut Primaria Brașov acum trei ani, toți șefii PNL naționali – Ludovic Orban, Florin Cițu, Bogdan Ciuca – au promis ca vor recaștiga aceasta baricada. In discursurile lor de proaspat președinți votați de Congres. La aceasta ora, liberalii (și pesediștii, dar aștia nu conteaza, ca la ora asta sunt prea puțini in Consiliul Local), la Brașov, iși vor cere voie… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "A treia mare institutie financiara internationala noteaza performantele economiei romanesti. Agentia Moody's a reconfirmat ratingul de tara Baa3 pentru datoria pe termen lung si P-3 pentru datoria pe termen scurt. Acesti indicatori arata ca Romania are o economie robusta, care a facut fata provocarilor…

- Lupta politica se incinge la Brașov. Pe primul punct de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Brașov din aceasta luna figureaza demiterea viceprimarului Sebastian Rusu (PNL). Inițiativa ii aparține primarului Allen Coliban (USR). Daca primarul tot nu este in stare sa bifeaza nimic…

- Dupa mai multe nopți in care temperaturile au coborat sub zero grade Celsius, ninsoarea a inceput sa cada, mai ales la altitudini mai mari. Primul strat de zapada din sezonul rece 2023-2024 s-a instalat in țara, iar imagini cu fulgii de nea, dar și stratul de zapada depus pe sol au inceput sa circule…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Vestea, a declarat miercuri ca reforma Curtii de Conturi a Romaniei va produce schimbari importante in administratia publica, dar si ca autoritatile au nevoie de expertiza Curtii de Conturi pentru a cunoaste performantele reale ale…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anuntat, luni, ca a fost demarata licitatia pentru „interventii de urgenta” la acoperisurile castelelor Peles si Pelisor, bugetul estimat fiind de aproximativ 1,7 milioane de euro. „Muzeul Peles, obiectiv deosebit de patrimoniu, este supus degradarii accentuate.…

- Klaus Iohannis a avut, marți, 29 august, prima apariție publica dupa doua saptamani in care Romania a fost lovita de un val de tragedii: 2 Mai, Botoșani, Crevedia și Alba. Și comunicarea pe Facebook a fost mai rara – singurul mesaj al șefului statului, dupa Ziua Marinei de pe 15 august, a fost in urma…

- „Guvernul PNL - PSD sau PSD - PNL. Oricum le-ai ordona, Guvernul este bipartid! Guvernarea trebuie sa se abtina de la masuri care lovesc direct in electoratul unuia sau altuia dintre partide. Cresterea fiscalitatii loveste direct in electoratul PNL. Si condamna Romania la o criza profunda si recesiune.…

- Reprezentanții clubului FC Brașov spun ca, momentan, situația este una grea. Jucatorii au fost informați despre decizia TAS și in mai puțin de 24 de ore, 15 dintre ei au semnat deja actele de reziliere ale contractelor. „Sunt liberi sa semneze cu orice alt club. Le mulțumim pentru tot ce au facut pentru…