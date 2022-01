Stiri pe aceeasi tema

- Cinci fosti locuitori din Futaba, ultima localitate din apropierea centralei nucleare Fukushima Daiichi (nord-estul Japoniei) ramasa înca nelocuita de la dezastrul din martie 2011, s-au întors joi pentru a se reinstala acolo, cu titlu de proba deocamdata, informeaza AFP și Agerpres.Dupa…

- In județul Vrancea, in data de 14 ianuarie 2022, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 682 persoane in carantina la domiciliu; 391 persoane in izolare la domiciliu; 50 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 4 persoane sunt internate la ATI, 1…

- Un accident rutier grav a avut loc, sambata, pe Autostrada A 2 București – Constanța, la stația de taxare de la Fetești. Cinci persoane au fost ranite. In accidentul rutier produs pe Autostrada A2, la stația de taxare, au fost implicate doua autoturisme, informeaza ISU Ialomița. Cinci persoane au fost…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile:0,39 (ieri 0,40); -persoane internate la ATI: 15 (ieri 14); -persoane internate in spital: 127 (ieri 128) -persoane…

- In total 27 de persoane se presupune ca au murit vineri, intr-un incendiu la un etaj la care se afla o clinica, intr-un imobil comercial, in centrul orasului Osaka, principala metropola din vestul Japoniei, potrivit pompierilor, relateaza AFP. ”Douazeci si sapte de persoane sunt in stop cardio-respirator”,…

- Potrivit ISU Suceava, la fata locului au intervenit pompierii militari de la Detasamentul Radauti cu o autospeciala pentru descarcerare, o ambulanta SMURD B2 si o autospeciala pentru transport personal si victime multiple (ATPVM), in sprijinul acestora ajungand si doua echipaje de la Serviciul de Ambulanta…

- Peste 30 de persoane au fost ucise in Mali, dupa ce militantii au atacat un autobuz ce ducea civili dintr-un sat la o piata dintr-o localitate apropiata, au anuntat autoritatile, citeaza BBC. Atacatori neidentificati au deschis focul si l-au ucis pe sofer, inainte de a incendia autobuzul, au spus oficialii.…

- Azi, la nivel național, se inregistreaza alte 3.021 de persoane infectate cu coronavirus si 233 de decese. In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 195 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 893 de teste, dintre care 312 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 86 cazuri.…