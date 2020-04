Stiri pe aceeasi tema

- Nebunia continua la Azuga, unde, ieri seara, a avut loc u alunecare masiva de teren. Dupa ce albia paraului Azuga a fost blocata de alunecarea de teren, sambata dimineata, zona a fost inundata. Echipele de pompieri, padurari si lucratori de la SGA Prahova incearca sa elibereze cursul apei. 130 de…

- ISU Prahova a anunțat ca sambata, la prima ora, la Azuga au inceput intervențiile pentru degajarea albiei raului, care a fost blocata vineri seara de o alunecare de teren ce a afectat o suprafața de 10.000 mp ( VEZI DETALII ) și amenința sa ingroape mai multe gospodarii. O strada intreaga și 30 de locuințe…

- O uriașa alunecare de teren a avut loc vineri seara, 10 aprilie, in Azuga. Versantul Baiului a luat-o la vale, cu tot cu padure. Acum, intregul cartier aflat la baza versatului este in pericol de a fi inghițit.

- Un efect mai puțin așteptat al pandemiei de coronavirus este cel asupra faunelor din diverse locuri ale lumii. In timp ce oamenii stau inchiși in case, izolandu-se pentru a limita raspandirea virusului SARS-CoV-2, diverse animale salbatice iau cu asalt strazile odinioara doldora de persoane grabite.

- Daca odata cu cresterea temperaturii in termometru, oamenii ar fi luat cu asalt principalele atractii din municipiu Constanta, locuitorii au inteles importanta carantinei generale, astfel orasul este din ce in ce mai pustiu. Strazile sunt goale, fiind foarte putine masini aflate in trafic. Pe de alta…

- Oamenii legii din cadrul I.P.J. Brașov, dar și cei din cadrul Poliției Locale au desfașurat acțiuni de informare, astazi, in toate localitațile din județ. Astfel, pe strazi au circulat autospeciale ale autoritaților care au transmis mesaje prin portavoce. The post VIDEO ,,Suntem aici pentru sanatatea…

- CHIȘINAU, 16 mart - Sputnik. Coronavirus a venit ca o furtuna peste noi toți. Mulți nu au luat in serios aceasta epidemie, alții sunt ingroziți de ce se intampla in intreaga lume. Moldovenii din Italia ne indeamna sa tratam cu seriozitate aceasta situație pentru ca, spun ei, ceea ce se intampla este…

- Un barbat din Cluj a fost prins de oamenii legii in urma unui apel la 112. Clujeanul s-a urcat la volanul masinii rupt de beat, conducand pe strazile din Cluj intr-un mod haotic, oricand putand sa distruga viata cuiva.