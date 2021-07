Stiri pe aceeasi tema

- Ambarcațiunea plecase din Libia și incerca sa ajunga Italia. S-a scufundat in Marea Mediterana, in apele teritoriale tunisiene. 43 de migranți s-au inecat, 84 de persoane au fost salvate, informeaza agenția Reuters, preluata de Agerpres . Vasul pornise din Zuwara, de pe coasta nord-vestica a Libiei,…

- Scurgeri de metan, unul dintre cele mai periculoase gaze cu efect de sera, au fost inregistrate la intreaga infrastructura de gaze naturale a Uniunii Europene. Folosind o camera cu infrarosu in valoare de 100.000 de euro, o echipa a organizației Clean Air Task Force (CATF) a descoperit scurgeri importante…

- Imaginile cu trupurile copiilor morți si femeilor pe o plaja au fost distribuite de o organizație caritabila spaniola. ONG-ul Proactiva Open Arms a primit cateva dintre imagini din interiorul Libiei și a spus ca sunt ale unor oameni care au incercat sa traverseze Marea Mediterana spre Europa, o cale…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat, marti, ca fluxul neasteptat de migranti care au inotat din Maroc in enclava sa Ceuta din nordul Africii este o criza serioasa pentru Europa, el angajandu-se sa restaureze rapid ordinea pe fondul tensiunilor diplomatice cu Marocul, transmite Reuters preluat…

- O ambarcatiune care a plecat din Libia catre Europa a naufragiat cu aproximativ 90 de persoane la bord, iar aproximativ 30 de au fost salvate marti, în largul Tunisiei, a anuntat Ministerul tunisian al Apararii, conform News.ro.Peste 50 de persoane au fost date disparute, potrivit primelor…

- Cel putin 17 migranti africani care incercau sa traverseze Mediterana din Libia catre Italia s-au inecat in largul Tunisului, a anuntat joi crucea rosie internationala, potrivit www.usnews.com Garda de coasta tunisiana a salvat doua femei nigeriene in apele in largul prasului Zarzis, a declarat un oficial…

