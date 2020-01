Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani sunt cautati in toata lumea, ei fiind acuzati de de mai multe spargeri, dar si de ucidere din culpa a unui politist german. The post Alerta in Germania. Politist ucis pe calea ferata. Ucigasii romani sunt cautati in toata lumea appeared first on Renasterea banateana .

- Primaria Rasnov a demarat, din fonduri proprii, modernizarea trecerii la nivel cu calea ferata de pe strada Garii din localitate. „Toata intrarea din DN73 va fi refacuta. Dalele dintre sinele de cale ferata vor fi schimbate, astfel incat circulatia in zona sa fie mai facila, drumul din…

- A inceput modernizarea trecerii la nivel cu calea ferata de pe strada Garii, in Rasnov. ,,Toata intrarea din DN73 va fi refacuta. Dalele dintre șinele de cale ferata vor fi schimbate, astfel incat circulația in zona sa fie mai facila, drumul din apropiere va fi asfaltat, iar trotuarul de pe partea dreapta,…

- Doi tineri de 17 si 19 ani, din municipiul Gheorgheni, au fost retinuti, fiind banuiti ca au ucis unui barbat de 52 de ani, dupa care i-au pus cadavrul pe calea ferata, in zona Garii CFR Gheorgheni, scrie Agerpres. Potrivit Biroului de Presa al IPJ Harghita, in data de 4 noiembrie, un barbat de 52…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat un contract pentru amenajarea trecerilor la nivel a drumurilor cu calea ferata, in valoare de aproximativ 35 de milioane de euro, cu finantare 85% din fonduri UE, potrivit unui comunicat al companiei remis, MEDIAFAX.Citește…

- Trei persoane, doi barbati si o femeie, au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava dupa ce masina in care se aflau a fost lovita in dimineata zilei de duminica, 3 noiembrie, de un tren care circula pe directia Suceava - Cacica. Trecerea la nivel cu calea ferata nu avea bariera, semnale acustice…

- O fata de 12 ani din orasul aradean Lipova a fost accidentata de tren, in timp ce traversa calea ferata din oras pe un pasaj improvizat si purtand casti audio in urechi, partea inferioara a piciorului fiindu-i sectionata de rotile garniturii, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Ziarul Unirea CFR „marește viteza” cu… restricții: Peste 1000 de restricții pe calea ferata, iar numarul lor este in creștere CFR „marește viteza” cu… restricții: Peste 1000 de restricții pe calea ferata, iar numarul lor este in creștere. Asociația Pro Infrastructura a publicat pe pagina de Facebook,…