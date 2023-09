Mai multe zone din judetul Cluj au fost afectate de inundatii produse duminica seara in urma ploilor torentiale. Pompierii au intervenit in Cluj Napoca si in Turda pentru evacuarea apei din subsoluri. Si judetul Alba este afectat de vremea rea, meteorologii emitand, duminica seara, avertizare cod rosu de ploi si furtuni pentru doua localitati. La Cluj Napoca, pompierii Detasamentelor 1 si 2 Cluj-Napoca, precum si un echipaj din cadrul Punctului de Lucru Floresti au intervenit, duminica seara, pentru evacuarea apei acumulate in urma precipitatiilor din 15 subsoluri din municipiul. Afectate au fost…