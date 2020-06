Stiri pe aceeasi tema

- 1100 de angajati ai uzinei Dacia din Mioveni intra din nou in in somaj tehnic in perioada 2-30 iunie. Motivul este lipsa comenzilor. Masura vine la nici o luna de la reluarea activitații in uzina cu peste 15.000 de angajați.

- La nivelul județului Argeș sunt angajați 536 cetațeni straini. Aceștia vin din țari precum Turcia, India, Nepal, Vietnam, majoritatea lucratori in domeniul construcțiilor, potrivit informațiilor furnizate de Serviciul pentru Imigrari Argeș. Dintre cei peste 500 de angajați straini, 46 au fost trecuți…

- Instituirea starii de carantina a avut ca efect și reducerea drastica a activitații feroviare, in special in ceea ce privește transportul de persoane. Așa se face ca acum prin garile Burdujeni și Ițcani trec doar 12 trenuri dintr-un total de peste 80, cate circulau inainte de declanșarea pandemiei ...

- 1.000 de angajati Tarom intra de astazi in somaj tehnic. Pilotii au ajuns de la salarii de cateva mii de euro la mai putin de 500 de euro pe luna. Ceilalti 800 de angajati au salariile reduse cu 20%.

- Un numar de 1.112 angajati ai transportatorului aerian national Tarom vor intra in somaj tehnic 90 de zile, din 27 aprilie, urmand sa beneficieze de o indemnizatie de somaj tehnic de 75% din salariul de baza aferent postului ocupat.

- Peste 300.000 de firme din Romania vor fi afectate de al doilea val al coronacrizei economice, multe dintre ele incepand saptamana cu deciziile de trimitere in șomaj tehnic pentru angajați și, din pacate, cu disponibilizarea unor angajați, dupa cum arata o analiza Frames. Astfel, multe dintre companiile…

- Producatorul de tamplarie sub brandul Barrier, Electric Plus din Bacau, a trimis in somaj tehnic 200 din cei 300 de angajati pe care ii are in fabrica si lucreaza la 30% din capacitatea disponibila. „Am trimis angajati in somaj tehnic de la 1... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Automobile Dacia, cea mai mare companie din Romania, va opri incepand de joi, 19 martie, productia la uzina de la Mioveni, ca masura preventiva in conditiile epidemiei de coronavirus.De pe data de 19 martie pana pe data de 5 aprilie uzina Dacia isi inceteaza activitatea, ca masura preventiva.La Dacia…