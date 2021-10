Dezastru în toată țara. Nu sunt bani de facturi. Spitalele dau apă caldă și căldură cu ochii pe ceas Managerii unor mari spitale din Timișoara, Iași, Brașov, Craiova, Oradea, Bacau, sunt nevoiți sa opreasca orice fel de investiții. Banii sunt pastrați pentru facturile la energie care vor veni pe timpul iernii. In spitalul județean din Focșani, apa calda și cadura se dau cu ochii pe ceas. Trei ore de apa calda, cinci de caldura. […] The post Dezastru in toata țara. Nu sunt bani de facturi. Spitalele dau apa calda și caldura cu ochii pe ceas appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

