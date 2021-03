Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din București, avertizeaza asupra faptului ca numarul persoanelor tinere internate la ATI cu forme grave de coronavirus a crescut ingrijorator. „La Institutul Marius Nasta lucrurile s-au schimbat intr-un mod negativ, aș putea spune, in ultimele trei zile. Numarul de internari de pacienți cu forme severe, mult mai tineri decat perioada noiembrie-decembrie, pacienți care ajung cu saturații scazute la spital, este mare. Suntem aproape la numarul complet de paturi ocupate. In acest moment sunt trei paturi libere in secție și un singur pat in Terapie…