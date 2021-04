Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava ramane fara paturi libere la ATI pentru patologia COVID-19 a treia zi consecutiv, dar numarul cazurilor de infectie cu noul coronavirus pastreaza un trend descendent, ajungand la 532, comparativ cu 565, respectiv 597 la raportarile precedente, anunța Agerpres.…

- Spitalul Judetean si Spitalul din Radauti nu au paturi libere la ATI pentru patologia COVID-19, un numar de 52 de pacienti fiind internati cu forme severe si grave, iar unul in stare critica. Potrivit Prefecturii Suceava, din totalul celor 555 de pacienti internati in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU),…

- Sectiile ATI ale Spitalului Judetean de Urgenta Suceava si Spitalului Municipal Radauti nu mai au paturi libere pentru bolnavii de COVID-19, informeaza Prefectura Suceava. Potrivit sursei citate, la SJU Sucea...

- Spitalele din judetul Hunedoara au epuizat numarul paturilor la ATI pentru bolnavii de COVID-19, autoritatile incercand sa gaseasca solutiile optime pentru suplimentarea locurilor in unitatile de profil, a declarat luni prefectul Calin Marian, potrivit AGERPRES. El a precizat ca s-a reusit…

- Medicul Virgil Musta , de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes" din Timisoara, vorbește despre doua soluții prin care se poate evita riscul ca bolnavii de Covid in stare grava sa nu mai poata beneficia de oxigen in spitale. Virgil Musta spune ca medicii de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 344 de persoane diagnosticate cu COVID și 77 suspecte de infecția cu noul coronavirus. La Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean existau 6 paturi disponibile pentru pacienți COVID. Tot la ATI erau 24 de ventilatoare libere, din care…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 368 de persoane diagnosticate cu COVID și 69 suspecte de infecția cu noul coronavirus. La Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean existau trei paturi disponibile pentru pacienți COVID. Tot la ATI erau 27 de ventilatoare libere, din care…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava nu are paturi libere la ATI pentru pacienti diagnosticati cu COVID-19, iar 86 de persoane cu aceasta patologie sunt in stare severa si grava. Potrivit Prefecturii Suceava, din totalul celor 574 pacienti internati in SJU, 201 sunt diagnosticati cu COVID-19,…