Dezastru din nou în vestul țării Vestul tarii a fost maturat iar de vijelii. Ploile torentiale au acoperit strazi si au inundat case, iar grindina a distrus legumele cultivatorilor. Sunt avertizari de vremea severa pana marti, in aproape toata tara. In Resita a fost din nou cod rosu de vreme severa. Mai multe case au fost despartite de suvoaie de apa. Pompierii abia au reusit sa intervina. „Bai, esti nebun! Vrei sa trecem dincolo?” Jumatate din Cartierul Calnic a fost inundat. Au cazut peste 70 litri pe metru patrat intr-un timp foarte scurt. „Asa ceva n-am mai vazut din 2017 de la inundatii.” Pe bulevardele principale din oras… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

