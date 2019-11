Comisia Europeana a decis ca ajutorul de stat acordat companiei CFR Marfa in 2013, in mandatul lui Victor Ponta, a fost ilegal, iar statul roman va trebui sa recupereze circa 400 de milioane de euro, a declarat, luni, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, in cadrul unei conferinte de profil.

"In cazul CFR Marfa, investigatia Comisiei Europene este la final. Stim ca decizia este scrisa si va fi comunicata pana la finele anului. Compania a primit un ajutor in vederea privatizarii, in 2013, cand s-au sters datoriile. Ea nu si-a revenit nici acum, nici privatizata nu a fost,…