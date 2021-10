Stiri pe aceeasi tema

- „Romania e acum in scenariul Italiei”, a spus joi Valeriu Gheorghita, iar ce se intampla in spitalele din Romania ii da dreptate coordonatorului campaniei de vaccinare. Ambulantele cu bolnavi de COVID stau la coada la Spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti. In curte a fost amenajat un cort in care…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat joi ca Romania a ajuns in situația in care era Italia la inceputul pandemiei in care spitalele erau arhipline de pacienți Covid, iar ambulanțele faceau coada pentru a putea lasa bolnavii, potrivit Mediafax. In declarațiile facute dupa…

- Romania incepe o noua saptamana cu peste 1.500 de bolnavi cu SARS-CoV-2, care așteapta in camerele de Primiri Urgențe sa se elibereze un pat și pentru ei. Medicii sunt copleșiți de situație și intr-o incercare disperata de a ajuta cat mai mulți suferinzi inghesuie targile printre paturi, ori ii conecteaza…

- Medicii din Romania cer noi restricții pentru limitarea COVID-19. „Pacienții nu au loc la ATI. E nevoie de masuri restrictive mult mai exigente” Medicii din Romania cer noi restricții pentru limitarea COVID-19. „Pacienții nu au loc la ATI. E nevoie de masuri restrictive mult mai exigente” Un numar tot…

- Romania ar putea administra mai devreme doza 3 de vaccin, chiar de saptamana viitoare, fara sa mai aștepte o decizie de la Agenția Europeana a Medicamentului, programata pe 4 octombrie, a anunțat Valeriu Gheorghița. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat, marți,…

- Pacientii cu boli cronice din Romania lanseaza noi semnale de alarma cu privire la dificultatile pe care le intampina, ca urmare a crizei sanitare instaurate de pandemia Covid, amplificata in ultimele zile de criza politica.Bolnavii, in special cei cu afectiuni oncologice sau HIV/SIDA, se tem ca vor…

- "Este foarte probabil ca din luna septembrie sa avem aceasta decizie de a administra doza 3", afirma Valeriu Gheorghița. Decizia autoritaților a fost luata in condițiile in care, in aceasta toamna, este așteptat in Romania valul patru al pandemiei de COVID-19. Persoanele care au trecut prin boala, apoi…