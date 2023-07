Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici i-a uimit pe specialiștii din natație. Sportivul roman nu a reușit sa-și apere medalia de aur din proba de 200 de metri liber, caștigata anul trecut, și a terminat pe locul patru in cursa de Fukuoka. La final a facut o analiza lucida și a dezvaluit ca a clacat din punct de vedere […]…

- David Popovici a obtinut, in aceasta dupa-amiaza, calificarea in finala probei de 200 de metri liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Natatie de la Fukuoka. Romanul a oprit cronometrul la 1:44:70, cel mai bun timp din semifinale. El va lupta pentru medalia de aur marti, intr-o cursa care va incepe…

- De la 18:00, David Popovici, 18 ani, concureaza in finala A din Cupa Romaniei, proba 100 de metri liber masculin. David s-a calificat in finala cu al 3-lea timp, 51,37 s, in spatele lui Darius Ștefan Coman și Andrei Ungur. Finala A din Cupa Romaniei, proba 100 de metri liber masculin Ieri, David Popovici…