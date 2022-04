Devieri temporare de trafic greu pentru traficul de tranzit de pe bulevardul Stan Vidrighin

Stiri pe aceeasi tema

- Restricțiile de pe parcursul perioadei de desfașurare a lucrarilor pe bd. Stan Vidrighin vor fi amanate pentru a coincide cu devierile de trafic necesare, a anunțat azi Primaria Timișoara. Data de la care devin aplicabile este 27 aprilie. Autovehiculele cu gabarit de peste 7,5 tone care tranziteaza…

- Restricțiile de circulație de pe bulevardul Stan Vidrighin din Timișoara sunt amanate din nou, pana dupa Paștele ortodox. Acestea, alaturi de devieri ale traficului de mare tonaj, vor intra in vigoare abia din 27 aprilie.

- A inceput prima etapa a șantierului de pe Stan Vidrighin. Timp de 7 luni, accesul rutier pe sensul de mers de la str. Podeanu pana la sensul giratoriu P-ța Gh. Domașneanu va fi interzis. Timp de o saptamana, lucrarile pe șantier se opresc din cauza intervențiilor la rețeaua de gaze. In plus, in curand…

- A inceput sezonul acțiunilor de ecologizare organizate de ADID Timiș in colaborare cu primariile. Sambata 26 martie 2022 in județ vor avea loc mai multe acțiuni de acest gen in: Timișoara. (zona Iosefin) organizatorii au in vedere ecologizarea intregii zone din Iosefin, pana la Bulevardul 6 Martie.…

- Colterm anunța ca marți va intrerupe furnizarea apei calde, a celei reci hidrofor și a caldurii la doua puncte termice din oraș. Aceasta intrerupere va fi cauzata de lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica. Marți,…

- Romania este țara in care persoanele care așteapta un transplant de organe sunt ”internate” pe listele de așteptare. Odata ajunși pe aceste liste, bolnavii au trei opțiuni: ori dau bani și beneficiaza de un organ și o intervenție obținute pe piața neagra, ori așteapta pana au un noroc chior de a beneficia…

- Primaria Municipiului Targoviște anunța participanții la traficul rutier ca, pe Bulevardul „Regele Carol I”, vor fi instituite restricții temporare de circulație, pentru realizarea lucrarilor de reabilitare și modernizare. Masura va fi dispusa pentru perioada 28 februarie – 14 martie, deci incepand…

- Se inchide traficul rutier duminica, 13 februarie, pe bulevardul Cetații, in zona intersecției cu strada Matei Basarab. Comisia de Circulație a municipiului Timișoara a aprobat inchiderea traficului rutier duminica, 13 februarie, intre orele 9 – 19, pe bulevardul Cetații, in zona intersecției cu strada…