Deutsche Welle: Marea Neagră nu mai este cel mai bun vecin al României Romania a jucat pentru prima data rol de pivot in Marea Neagra in 2023, odata cu suspendarea rutelor sigure pentru granele ucrainene, dupa ce Rusia a denunțat ințelegerea, arata o analiza Deutsche Welle. Bucureștiul și-a oferit spațiul sau terestru, fluvial și maritim pentru a ajuta statul vecin, devenind astfel unul dintre cele mai inaintate avanposturi NATO in razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. Portul Constanța a devenit punct strategic: de aici au fost expediate 30 de milioane de tone de cereale in primele zece luni ale anului și aproape jumatate din aceasta cantitate au fost livrari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Turcia a anuntat marti ca nu va permite tranzitarea Bosforului catre Marea Neagra a celor doua dragoare de mine pe care armata britanica le-a oferit Ucrainei, intrucat trecerea acestor nave contravine Conventiei de la Montreux, relateaza agentia Reuters, conform Agerpres.

- Rusia domina Marea Neagra prin nave de lupta și submarine care, in cazul unui atac, ar putea distruge orice ținta din țara noastra și chiar de dincolo de granițele Romaniei. Potrivit adevarul.ro , un ofițer de marina de rang inalt al Romaniei trage un semnal de alarma cu privire la punctele vulnerabile…

