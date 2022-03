Stiri pe aceeasi tema

- Masurile reflecta riscurile economice si politice pe care guvernele le vad in cresterea actuala a preturilor energiei, care a fost determinata de o revenire a cererii de combustibil din cele mai negre zile ale pandemiei de coronavirus si de intreruperile aprovizionarii ca urmare a invaziei Rusiei in…

- Un inalt oficial al Pentagonului afirma ca intre „2.000 si 4.000" de soldati rusi si-au pierdut viata in Ucraina de la inceputul invaziei, potrivit BFM TV. Ucraina afirma ca Rusia a pierdut pana acum 11.000 de soldati, in timp ce Moscova a evocat un bilant 498 de morti, in 2 martie. Locotenent generalul…

- Agentia de presa EFE a decis sa-si suspende temporar, incepand de sambata, activitatea de informare in Rusia, drept consecinta a aprobarii unei noi legi care prevede pedepse cu pana la 15 ani de inchisoare pentru ceea ce autoritatile de la Moscova numesc "diseminare de informatii false" cu privire…

- Tot mai multe companii de IT iși suspenda operațiunile din Rusia ca forma de protest impotriva razboiului din Ucraina și politicii imperialiste practicate de Moscova. Lista companiilor crește de la ora la ora și include atat giganți ai internetului cat și companii mici, mai puțin cunoscute. Microsoft…

- Rusia e pedepsita dur de marii gigantii petrolieri, iar producatorii auto anunța și ei incetarea acordurilor comerciale sau productia in țara lui Vladimir Putin. Exista insa și companii care se retrag din Ucraina, invocand ingrijorari cu privire la siguranta angajatilor. Pe de alta parte, autoritațile…

- Bursele de la Moscova si Sankt Petersburg au anuntat joi suspendarea tranzactiilor pe platformele lor, iar rubla ruseasca s-a prabusit, pe fondul operatiuni militare lansare de Rusia in Ucraina, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Riabkov a spus ca SUA nu ar trebui sa fie ingrijorate de viitoarele manevre comune ruso-belaruse, invitandu-le „sa se concentreze asupra caii diplomatice” de rezolvare a crizei legate de Ucraina.Rusia a transferat trupe saptamana aceasta in Belarus inainte ca Minskul sa anunte exercitii comune preconizate…

- La hub-ul de gaze TTF din Olanda, pretul european de referinta a ajuns in jurul orei 10:20 GMT la nivelul record de 162,775 euro pentru un Megawatt-ora, adica o crestere de peste 10% comparativ cu pretul inregistrat luni seara, si peste precedentul record stabilit in data de 6 octombrie. Pe piata din…