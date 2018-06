Stiri pe aceeasi tema

- Detinutul, condamnat pentru furt calificat, a fugit in timp ce presta activitati lucrative, in sectorul 5 al Capitalei, anunta Administratia Nationala a Penitenciarelor. Institutia precizeaza ca au fost luate masuri pentru blocarea cailor de acces si au fost trimise mai multe echipe de cautare…

- Satmareanul care a evadat vineri (13 aprilie) de la un punct de lucru al Penitenciarului Oradea, Felegyhazi Sandor, a fost prins sambata, 14 aprilie. Deținutul a fost reținut pe raza municipiului Oradea. Felegyhazi Sandor, in varsta de 32 de ani, a fost condamnat definitiv la 2 ani inchisoare pentru…

- Soferul care a lovit o fetita de 10 ani pe o trecere de pietoni din Bucuresti, apoi a fugit de la locul accidentului, a fost gasit de politisti in noaptea de vineri spre sambata si este retinut. El nu are permis de conducere, iar masina pe care a condus-o a fost vanduta de aproape 10 ori fara sa…

- Barbatul care in urma cu o saptamana a incendiat opt masini in Sectorul 1 al Capitalei a fost prins de politisti in noaptea de vineri spre sambata, transmite News.ro . UPDATE 1: Barbatul retinut sambata pentru incendierea a opt masini din Sectorul 1 al Capitalei si-a recunoscut faptele, politistii spunand…

- Autorul celor trei incendii din Capitala de sambata seara, in urma carora au fost avariate opt masini, inca nu a fost prins de politisti. Pana acum, mai multe persoane au fost audiate, dar s-a dovedit ca nu aveau legatura cu incendiul. Oamenii legii il cauta si au dat publicitatii mai multe fotografii…

- Un barbat a fost ridicat din preajma unui complex comercial din Sectorul 1 si este audiat la aceasta ora. Anchetatorii nu au, insa, indicii clare ca ar fi barbatul care a incendiat mai multe masini saptamana trecuta. In ultimele zile au fost audiati in jur de 20 de barbati care corespund semnalmentelor.…

- Decizia a fost pronuntata de sectia a V-a Civila a Tribunalului Bucuresti. Una dintre afacerile de zeci de milioane de euro anual a familiei Adamescu este Unirea Shopping Center. Directia Nationala Anticoruptie a anuntat joi ca Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu, a fost arestat in Marea Britanie,…