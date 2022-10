Stiri pe aceeasi tema

- Cruzime fara margini in localitatea Stoiceni din județul Maramureș. Doi caini au fost gasiți spanzurați intr-o padure de un localnic, care a și alertat autoritațile. „Azi, 19 septembrie, la ora 09.18, polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați de catre un barbat de 49 de ani, prin S.N.U.A.U. 112 cu…

- Barbatul suspectat pentru comiterea faptei a fost saltat de politiștii gorjeni și dus la audieri. El este din Targul Carbunești și ar fi avut o relație cu tanara agresata. Din cate se pare, nu este prima data cand aceasta se confrunta cu astfel de probleme. Potrivit unor surse apropiate anchetei, anul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sarasau au descoperit in aceasta dimineata, in jurul orei 9.00, corpul unui barbat fara semne vitale, in albia raului Tisa. Acesta a fost gasit la aproximativ 5 metri de malul romanesc, pe direcția localitații Sapanța. In cauza cercetarile…

- Politistii din Dolj au anuntat ca au deschis un dosar penal pentru a se stabili cum a reusit Gheorghe Dinca, barbatul judecat pentru omor, si care vineri, 12 august, ar fi trebuit sa-si afle pedepsa pronuntata in prima instanta, sa acorde, din Penitenciarul de Maxima Siguranta Craiova, un interviu…

- O fata in varsta de 12 ani din judetul Dolj a fost agresata de o adolescenta de 17 ani si de un copil de 9 ani, fiind transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Politistii au deschis un dosar penal in acest caz, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- DUPA GRATII… Polițiștii vasluieni au documentat și probat activitatea infracționala a unui barbat, in varsta de 39 de ani, din satul Emil Racovița, comuna Danești, banuit de comiterea infracțiunii de vatamare corporala, dupa ce acesta ar fi agresat doi frați, in varsta de 60, respectiv 63 de ani, domiciliați…

- Un barbat in varsta de 38 ani a fost ucis, miercuri, intr-un conflict care a izbucnit in interiorul unui autoturism, in Targu-Neamt. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul principal Georgiana Puscasu, a declarat ca in interiorul autoturismului se aflau patru persoane din localitatea Vanatori-Neamt,…

- Polițiștii din Vrancea au fost nevoiți sa traga mai multe focuri de arma, marți, dupa ce un motociclist a refuzat sa opreasca la un control de rutina. Intr-un final acesta a fost prins, iar potrivit ziarului local Vrancea 24 motociclistul le-a spus agenților ca nu a putut sa opreasca inițial pentru…