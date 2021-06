Stiri pe aceeasi tema

- Experti in limbajul corpului s-au intrecut in a descifra ce se ascunde dincolo de declaratiile presedintelui rus, Vladimir Putin si cel american, Joe Biden, care s-au intalnit, fata in fata, miercuri, la Geneva.

- Experti in limbajul corpului s-au intrecut in a descifra ce se ascunde dincolo de declaratiile presedintelui rus, Vladimir Putin si cel american, Joe Biden, care s-au intalnit, fata in fata, miercuri, la Geneva.

- O experta in limbajul trupului (body language) a decodificat pentru BBC mesajele transmise de cei doi lideri mondiali Joe Biden și Vladimir Putin in timpul intalnirii lor de miercuri, de la Geneva.

- O experta in limbajul trupului (body language) a decodificat pentru BBC mesajele transmise de cei doi lideri mondiali Joe Biden și Vladimir Putin in timpul intalnirii lor de miercuri, de la Geneva. Chiar daca presa nu a avut acces prea mult timp pentru a lua imagini, experta Mary Civiello a putut extrage…

- Summit-ul de la Geneva s-a incheiat. Vladimir Putin și Joe Biden au finalizat discuțiile mai repede decat se preconiza. Ambasadorii vor fi repuși in funcții Presa internaționala noteaza ca cei doi președinți au cazut de acord ca, dupa retragerea ambasadorilor statelor pe care le reprezinta, aceștia…

- CHIȘINAU, 16 iun – Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin a facut o gluma cu președintele american Joe Biden inaintea summitului de la Geneva. © AP Photo / Alexander ZemlianichenkoPutin și Biden și-au dat mana In momentul in care angajații serviciilor de securitate le-au cerut jurnaliștilor…

- Toți ochii sunt ațintiți astazi spre Elveția, acolo unde Joe Biden și Vladimir Putin sunt așteptați sa se intalneasca la Villa La Grange de pe malul lacului Geneva. Intalnirea oficiala intre cei doi președinți are loc intr-un moment in care relațiile dintre Rusia și SUA au ajuns la un nou punct critic,…

- Prima intalnire dintre Regina Elisabeta a Marii Britanii și președintele american Joe Biden va avea loc pe 13 iunie la Castelul Windsor. Intalnirea are loc chiar inaintea summit-ului pe care liderul de la Casa Alba il va avea cu omologul sau rus Vladimir Putin. Este prima intalnire de la instalarea…