Detalii şocante despre autopsia cântăreţei Whitney Houston. A fost făcută publică la opt ani de la moartea artistei Potrivit msn.com, raportul autopsiei, ajuns in presa la 8 ani de la moartea artistei, arata ca aceasta iși pierduse 11 dinți și nu mai avea aproape deloc sprancene. De asemenea, potrivit aceluiași raport, afecțiunile cardiace de care suferea erau extrem de grave, una dintre artere fiind blocata in proporție de 60%. Cantareața petrecuse mai multe zile in Los Angeles și se pregatea sa mearga la o petrecere cu o zi inainte de gala de decernare a premiilor Grammy, fiind cazata la Hotelul The Beverly Hilton. Ea a intrat in cada pentru a face baie și i-a spus asistentului sau ca simte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

