- Cazul de la Caracal este departe de a se fi incheiat, dar detalii incredibile continua sa iasa la iveala. De aceasta data, se pare ca Gheorghe Dinca a scris intr-un jurnal detalii neașteptate despre cele doua victime ale lui, Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu.

- Potrivit unor surse, specialistii FBI nu au identificat ADN-ul Luizei Melencu in oasele ingropate de Gheorghe Dinca la marginea unei paduri din Caracal. Analiza specializata efectuata de FBI in Statele Unite ale Americii nu ar fi identificat ADN ce apartine Luizei Melencu in probele prelevate din ramasitele…

- Mai multe persoane au fost audiate zilele aceastea in cazul de la Caracal. Printre cei anchetați s-a aflat și una dintre prietenele Luizei. Tanara a fost interogata pentru a cincea oara, iar fata a facut marturisiri revoltatoare.

- Criminalul de la Caracal, Gheorghe Dinca a avut un complice, in cazul rapirii Luizei Melencu. Dupa ce Dinca a rapit-o pe fata lipsita de aparare și a dus-o la ”casa groazei” din Caracal, un alt barbat și-a facut apariția in casa criminalului. DIICOT a anunțat, miercuri, reținerea unui barbat de 46 de…

- Avocatul familiei Luizei Melencu arunca in aer cazul Caracal. Situația dosarului impotriva lui Gheorghe Dinca este tragica, iar principalul suspect in cazul uciderii celor doua adolescente ar putea fi eliberat din arest sau, mai rau, achitat in cazul Caracal.