Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii din cadrul Judecatoriei Constanta au dispus intrarea in faliment a unui cetatean. Cel in cauza a solicitat deschiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active, in temeiul art.6 alin. 2 din Legea nr.151 2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. In motivarea…

- Ceea ce pana acum parea doar un zvon tinde sa devina realitate. Daily Mail anunța ca transferul lui Florin Nița (31 de ani) la Wolverhampton s-ar putea realiza curand. Negocierile dintre Rui Patricio și clubul proaspat promovat in Premier League sunt in impas și au șanse tot mai mici de reușita, insa…

- Antrenorul roman Razvan Lucescu a cucerit Cupa Greciei la fotbal cu echipa PAOK Salonic, sambata seara, dupa ce a invins-o pe AEK Atena, noua campioana, cu scorul de 2-0, la Atena, intr-o finala marcata de violente intre suporteri. Foto: (c) Yorgos Karahalis / AP PAOK s-a impus prin golurile marcate…

- Razvan Lucescu (49 de ani) a pierdut la comisii titlul in Grecia si este pe cale sa plece de la PAOK Salonic. Antrenorul roman se afla in negocieri cu Sahtior Donetk, echipa pentru care tatal sau, Mircea Lucescu, a scris istorie timp de 12 ani.

- Negocierile cu Damen Shipyards Group au fost finalizate, iar statul roman a devenit actionar majoritar, cu 51 din actiuni, la Santierul Naval 2 Mai Mangalia. ZIUA de Constanta prezinta deciziile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia, convocata…

- Razvan Lucescu (49 de ani) este pe punctul de a da lovitura carierei ca antrenor. Dupa un sezon bun cu PAOK Salonic, in care a fost aproape de a caștiga titlul in Grecia, tehnicianul roman, dar a pierdut lupta la Comisii, fiul lui Mircea Lucescu este aproape de a prelua pe Sahtior Donetk.

- Razvan Lucescu negociaza cu Șahtior Donețk. Potrivit presei din Ucraina , fostul selectioner este favorit sa semneze cu gruparea miliardarului Rinat Ahmetov, dupa ce a fost propus de tatal sau, Mircea Lucescu. ”Razvan Lucescu va fi aproape sigur noul antrenor al lui Șahtior, fiind favoritul conducerii…