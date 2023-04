Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea a devenit monarh al Regatului Unit si al altor 14 teritorii la moartea mamei sale, regina Elizabeth a II-a, in septembrie 2022. Acesta va fi incoronat in cadrul unei ceremonii pline de fast, stralucire si semnificatii religioase solemne. Evenimentul va avea loc in data de 6…

- Pe 6 mai 2023, Regele Charles al III-lea va fi incoronat, iar intregul Regat Unit al Marii Britanii va asista la aceasta ceremonie. In afara de oficialitațile cancelariilor europene și prezența președintelui american, viitorul suveran britanic ii va avea alaturi de el și pe membrii Casei Regale, Prințul…

- Pregatirile sunt in toi in Marea Britanie. Urmeaza marele eveniment de incoronare a Regelui Charles al III-lea. Cu toate acestea, cel mai recent anunț de la Palatul Buckingham are legatura cu meniul din ziua festiva. Ce se preparate se vor servi la ceremonia ce incoronare.

- Regele Charles al III-lea a asistat la prima slujba de Paste in calitate de suveran. A fost insotit de regina consoarta Camilla si de mostenitorul tronului, printul William, sotia acestuia, Kate, si cei trei copii ai cuplului princiar.

- Imagini ale bijuteriilor regale vor fi proiectate pe fatada faimosului Turn al Londrei in toamna, inainte de a participa la un turneu extensiv de prezentare in intreaga tara, organizat cu scopul de a spune povestea incoronarii suveranilor britanici in fata a mii de vizitatori.

- Luna mai a acetui an va fi una cu totul speciala pentru Regatul Unit al Marii Britanii. Astfel, Regele Charles al III-lea urmeaza sa fie incoronat la data de 6 mai. Fiul regretatei Regina Elisabeta a II-a va fi invoronat cu un ulei cu totul special, fiind creat in secret, timp de opt luni. In urma cu…

- Ceremonia de incoronare a Regelui Charles III va include și muzica ortodoxa greaca. Este dorința Majestații Sale care iși omagiaza in acest fel tatal de origine greaca, Printul Philip, Duce de Edinburgh. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Regele Charles al III-lea, insotit de sotia lui, Camilla, se va deplasa in Franta si Germania in perioada 26-31 martie cu ocazia primelor sale vizite in strainatate in calitate de monarh, pentru "a celebra relatia" dintre Regatul Unit si cele doua tari, a anuntat