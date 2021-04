Detalii despre ultimele zile din viața Prințului Philip Detalii despre ultimele zile din viața Prințului Philip Marea Britanie este in doliu dupa ce Prințul Philip a murit vineri, la varsta de 99 de ani. Avea mai multe probleme de sanatate, iar in luna februarie a fost de urgența internat in spital. A petrecut aproape o luna sub stricta supraveghere a medicilor, cea mai lunga perioada de spitalizare din viața sa. Nu și-a dorit sa moara in spital, astfel incat de ceva vreme revenise la Castelul Windsor, acolo unde locuia alaturi de Regina Elisabeta. Avea dificultați in a indeplini unele sarcini in ultima perioada, dar era demn. Așa cum a fost intreaga… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

