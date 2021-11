Detalii despre divorțul și logodna Andei Adam Detalii despre divorțul și logodna Andei Adam Anda Adam și Sorin Nicolescu s-au desparțit dupa un mariaj de aproximativ 6 ani. In presa aparusera de mai multa vreme zvonuri cu privire la acest divorț. Anda s-a ferit de fiecare data sa le comenteze public. S-a adeverit insa inca o data zicala conform careia fara foc nu iese fum. Se pare ca divorțul celor doi s-a produs la notar, in mare secret, acum apoximativ un an. „Despartirea s-a produs acum un an. Nici nu mai stiu in ce luna exact”, a declarat fostul soț al Andei Adam pentru Cancan.ro. Acesta a mai dezvaluit ca cea mai grea a fost desparțirea… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

