Adina Anghelescu, jurnalist Antena 3 specializat in probleme de justiție, a comentat demersul procurorilor romani care ii fac dosar lui Vladimir Putin dupa 138 de zile de razboi. Care este, de fapt, scopul acestei anchete? „Exista intr-adevar o preocupare majora pe linie judiciara in ce privește aceste crime din conflictul rus ucrainean pe care rușii le-au facut pe teritoriul Ucrainei și in contextul crizelor militare și umanitare. Ce pot sa spun este ca dosarul a fost deschis in urma cu 2 luni. Procurorul șef Catalin Pițu, șeful Parchetului Secției Parchetelor Militare, a fost cel care s-a sesizat…