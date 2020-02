Stiri pe aceeasi tema

- Cazul morții Cristinei Țopescu este in continuare deschis, iar prietena sa, Andreea Berecleanu a facut noi dezvaluri privind decesul jurnalistei. In momentul in care a fost gasita fara viața, langa trupul sau neinsuflețit a fost gasit laptopul acesteia.

- Cristina Topescu a avut o viata extrem de discreta, iar fanii nu au stiut multe lucruri despre indragita prezentatoare. Aceasta incerca, de fiecare data, sa-si scoata in evidenta doar partea profesionala, lasand viata personala doar pentru cei apropiati.

- In a doua zi a Craciunului, pe 26 decembrie, Cristina Topescu s-a intalnit cu seful ei, Alexandru Raducanu, patronul postului de televiziune Canal 33. Cei doi au baut o cafea, iar jurnalista parea destul de bine, nimic de pe chipul sau din atitudinea ei neanticipand tragedia care avea sa se intample…

- Primele concluzii trase de medicii legisti vorbesc despre faptul ca regretata Cristina Topescu avea inima mai grasa decat in mod normal. Asta ii putea cauza tulburari cardiace si putea produce chiar si un infarct, afirma specialistii. Cristina nu va avea parte de slujba de inmormantare Disectia inimii…

- Primele imagini cu sicriul in care se afla trupul neinsuflețit al Cristinei Țopescu au fost facute publice. Jurnalista a fost depusa la capela cimitirului Bellu, acolo unde apropiații și familia vor merge sa-și ia ramas bun. Joi, Cristina Țopescu va fi dusa la crematoriul Vitan Barzești pentru incinerare.

- Intr-un interviu acordat ziaristei Sanda Nicola, regretata jurnalista Cristina Țopescu masrturisea ca s-a confruntat mult timp cu atacurile de panica. Cristina Țopescu se temea sa nu i se faca rau in timp ce se afla in direct la emisiunile pe care le prezenta, noteaza click.ro."Am suferit vreo 15 ani…

- Cunoscuta jurnalista romana, Cristina Țopescu, a fost gasita moarta in propriul sau apartament, alaturi de cele trei animale de companie, decedate de la deshidratare. O vecina a sunat la poliție pentru ca nu o mai vazuse de trei saptamani, transmite Știri TV .