Detalii de-a dreptul șocante despre crima făcută cu drujba Paul Bușe, cel care a omorat-o cu sange rece pe tanara insarcinata in 4 luni, din București ar fi folosit un cutit, dar si o drujba. Barbatul, acuzat de omor, va fi prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventiva. Crima șocanta din București a ingrozit o intreaga Romanie! Joi, 7 decembrie, angajata unui magazin alimentar

- Barbatul de 72 de ani din Bucuresti care s-a dus joi la Politie ca sa anunțe ca a ucis-o pe angajata fiicei sale a folosit la crima un cutit, dar si o drujba. Incidentul a durat mai putin de zece minute, insa victima a suferit multiple rani pe tot corpul. Barbatul, acuzat de omor, va fi prezentat magistratilor…

- O crima șocanta a avut loc in București, joi dimineața. Paul Bușe, patronul unui magazin din complexul Postavaru, din Sectorul 3 al Capitalei, a avut o cearta cu Ioana, o tanara de 25 de ani, insarcinata in 4 luni, care era angajata a fiicei lui.Paul Bușe, in varsta de 72 de ani, era convins ca tanara…

