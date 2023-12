Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii Capitalei vor avea parte de vant in weekend, insa temperaturile vor fi mai mari decat cele specifice pentru aceasta perioada, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Potrivit meteorologilor, care eu emis o prognoza speciala pentru București, valabila din 23 decembrie, ora 10,…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru București, valabila de sambata, 2 decembrie, de la ora 12.00 și pana duminica, 3 decembrie, la ora 14.00, in care vremea va fi mai calda decat cea normala in aceasta perioada a anului.Potrivit ANM, sambata, in Capitala, vremea va fi mult mai calda decat…

- Iarna a pus stapanire pe București, iar in noapte de duminica spre luni temperaturile vor fi negative. Se va forma gheața pe carosabil și trotuare. ROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 26.11.2023 ORA 10:00 – 26.11.2023 ORA 20:00 Vremea va fi mai rece decat normal in aceasta perioada din an. Cerul…

- Meteorologii anunta temperaturi cuprinse intre 5 si 7 grade Celsius si vant, in Bucuresti, in acest weekend. De asemenea, prognozeaza lapovita si ninsoare in noaptea de sambata spre duminica. Vremea se va raci accentuat. Cerul va fi acoperit si pe tot parcursul intervalului vor fi precipitatii, sub…

- PROGNOZA SPECIALA pentu București PENTRU INTERVALUL 17.11.2023 ORA 20:00 - 19.11.2023 ORA 10:00Administrația Naționala de Meteorologie anunța o schimbare radicala a vremii in Capitala pentru acest sfarșit de saptamana. PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 17.11.2023 ORA 20:00 - 18.11.2023 ORA 08:00 Potrivit…

- Mușcatele au nevoie de atenție deosebita in timpul iernii. Chiar daca sunt flori foarte rezistente, nu trebuie sa le ignoram. Aflați in randurile urmatoare ce trebuie sa faceți pentru ca mușcatele dumneavoastra sa fie colorate și in timpul iernii. Cum se ingrijesc mușcatele iarna Pastrarea mușcatelor…

- Luna noiembrie mai pastreaza, cel putin in prima sa decada, caracteristici ale sezonului de toamna, dar spre sfarsitul lunii, lapovita si chiar ninsoarea pot anunta inceputul iernii, se arata in caracterizarea climatica a acestei luni, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Temperatura…

- In intervalul 2 noiembrie, de la ora 22:00 pana la 3 noiembrie, ora 8:00, cerul va fi acoperit de nori și va exista o probabilitate crescuta de ploi, mai ales in primele ore ale dimineții. Vantul va sufla cu intensitate redusa pana la moderata, iar temperaturile vor oscila intre 6 și 9 grade Celsius. In…