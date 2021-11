Deştepţii sau idioţii Europei? Fenomenul romanesc are deja un nume: idiotii Europei. Membre ale Uniunii Europene, dar neprimite in Spatiul Schengen, Romania si Bulgaria sunt tarile cu cel mai mare numar de nevaccinati. Prin urmare, cu cel mai mare numar de infectari, cu cel mai mare numar de decese zilnice. Din motive care le scapa europenilor, autoritatile din cele doua tari ramase in afara Spatiului Schengen nu au reusit sa-si lamureasca cetatenii ca, deocamdata, singura masura pentru limitarea infectarilor cu Covid-19 si a deceselor este vaccinul. O demonstreaza mortii. Din cinci sute de decese pe zi peste 90% din decedati… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol: informatia-zilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

