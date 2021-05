Stiri pe aceeasi tema

- Lotul de echipamente medicale de protecție a fost oferit prin intermediul RoAid, - Agenția Romana de Cooperare Internaționala pentru Dezvoltare. Directorul RoAid, Catalin Harnagea susține ca in anii urmatori agenția va oferi și mai mult sprijin Republicii Moldova, dupa investițiile facute anterior in…

- O serie de filme care au fost premiate sau nominalizate in anul 2020 la festivaluri de profil precum Cannes, Venetia si San Sebastian vor fi prezentate la editia din 2021 a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF). "Filme selectionate sau premiate in marile festivaluri ale anului trecut…

- Maria Sa, Cititorul! Prima ediție a ziarului Independent a aparut in 1999. Iar pe 14 aprilie 2021 sarbatorim ediția cu numarul 1000. O cifra rotunda care ascunde in spatele ei 22 de ani de experiențe unice. Au fost ani in care am invațat, in care am supraviețuit, in care am «pactizat» cu sistemul politic…

- A aparut ediția online a numarului 195 (aprilie 2021) al revistei Caiete Silvane, publicație editata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania, Consiliului Județean Salaj și Primariei municipiului Zalau. Detalii pe caiete-silvane.ro. Ediția tiparita…

- Editia de duminica seara a reality show-ului „Survivor Romania” a fost urmarita, in medie, de peste 2 milioane de telespectatori, iar Kanal D a fost lider absolut de audienta, potrivit unui comunicat remis News.ro. Kanal D a devansat celelalte statii concurente, pe intreaga perioada de difuzare…

- Ciclistul italian Elia Viviani a castigat la sprint cursa de o zi Cholet-Pays de la Loire, desfasurata duminica pe un traseu de 201,8 km in regiunea Maine-et-Loire, cu timpul de 5h43min35sec, transmite AFP. Elia Viviani, 31 ani, la primul sau succes din acest sezon, a fost urmat in clasament cu acelasi…

- Motricitatea fina este un aspect foarte important in dezvoltarea copiilor, ea fiind decisiva pentru deprinderi precum scrisul sau realizarea activitaților de școala si de aceea este important ca aceasta sa fie dezvoltata inca din primii ani de viata ai copilului. Parintii au la dispozitie mai multe…

- Preturile apartamentelor au consemnat o evolutie usor negativa, pe parcursul celei de-a doua luni din 2021: suma medie solicitata la nivel national pentru un apartament s-a diminuat cu 0,2%, potrivit Indicelui Imobiliare.ro, de la 1.361 la 1.358 de euro pe metru patrat util. Comparativ cu…