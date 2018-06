Stiri pe aceeasi tema

- Un nou protest de amploare la adresa Guvernului este anunțat sambata. Grupul de intiativa civica "Impreuna pentru A8" si Asociatia "Moldova vrea autostrada" organizeaza, sambata, un mars motorizat spre Bucuresti, la care sunt asteptate peste 1.000 de vehicule, cu scopul de a atrage atentia asupra…

- Cine e Valentin Pop, directorul Laboratorului Antidoping de la București, cel care a manipulat probe ale sportivilor pentru a le acoperi. In 2012, primise Ordinul Meritul Sportiv Clasa a III-a. Foto: gsp.ro De ce a fost inchis laboratorul antidoping de la București. Jurnaliștii germani scriu ca au fost…

- Revista Unica te invita la Atelierele de Idei XXVIII, avand tema “Cum sa te pregatești pentru sezonul petrecerilor”. Intalnirea cu cititoareșe revistei va avea loc joi, 26 aprilie, de la ora 19:00, la centrul comercial ParkLake. Afla aici cum poți caștiga o invitație gratuita. Invitații speciali ai…

- Ministrul Turismului, Bogdan Gheorghe Trif a anuntat la Constanta ca va fi creat un grup de lucru care va fi compus din autoritati locale, reprezentanti ai Ministerului Turismului care vor indruma si consilia agentii economici. Avem unitati hoteliere bine puse la punct. Avem unitati de alimentara publica…

- De catva timp, scriitorul Dumitru Tepeneag abordeaza și alte mijloace de exprimare in afara cuvintelor, a scrisului. Astfel, scriitorul și artistul Tepeneag experimenteaza de mai multi ani un procedeu inedit de creatie plastica: cu ajutorul imprimantei, artistul scaneaza “compozitii – instalatii” pe…

- "Scopul activitatii de zi a fost de a culege datele si informatiile necesare pentru raportul final care urmeaza sa fie intocmit in vederea prezentarii in Bpr ale celor doua Camere. Este una dintre componente de audiere a unor persoane in paralel cu activitatea de corespondenta cu institutiile statului…

- Melania Daniela Muicu are 40 de ani și doi copii, iar timp de opt ani a fost angajata in cadrul Primariei Tg-Carbunești și, mai apoi, ca laborant, la structura locala a Aparegio SA. In 2016 a intrat in politica, la PRU, și a candidat, fara succes, pentru funcția de primar la Tg-Carbunești,…