- Cartel Alfa a reactionat, miercuri, dupa ce premierul Florin Citu a anuntat ca avem cea mai mare crestere economica din UE si a afirmat ca Romania e tot in top la rata saraciei, saracia in munca, deprivarea materiala si social. „Oare de ce le omite premierul?”, se intreaba sindicalistii.

- Stadiul obiectivelor de investiții, verificat de conducerea CJ Dambovița , in teren, au fost vizitate mai multe obiective ce vizeaza infrastructura rutiera din județ The post Stadiul obiectivelor de investiții, verificat de conducerea CJ Dambovița, in teren first appeared on Partener TV .

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca Romania se afla, alaturi de Franta, in topul cresterii economice estimate in Uniunea Europeana. Prognozele arata ca, pentru Romania, anul 2021 ofera semnale incurajatoare, adauga șeful statului.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, critica dur pe Facebook afirmațiile premierului Florin Cițu, potrivit carora Romania a cunoscut cea mai rapida creștere economica. Social-democratul este de...

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca „preturile au luat-o razna in timp ce Citu se viseaza iar pe calul alb al cresterii economice”. Dupa ce premierul a anuntat ca tara noastra are cea mai rapida revenire economica din istorie, Ciolacu a contraatacat, spunand ca „istorica este doar…

- "Dupa un an de pandemie, economia Romaniei este sub primul trimestru din 2020, cand a fost lockdown", afirma președintele PSD, Marcel Ciolacu, intr-un mesaj postat pe Facebook. Liderul social-democrat critica reacția premierului care a transmis, dupa anunțul INS privind creșterea PIB, ca "Romania are…

- Florin Citu a vizitat vineri, centrul de vaccinare drive thru de la Suceava, si a afirmat ca si aici este o campanie accelerata de vaccinare. “Vad ca a fost accelerata campania de vaccinare si la Suceava. Vad ca municipiul este la 30%, inteleg ca si judetul a ajuns la 16% sau peste 16%, accelereaza…

- Premierul Florin Citu spune ca Romania are toate conditiile pentru ca in urmatorii ani sa avem o explozie a cresterii economice si sa facem lucruri care nu s-au realizat in ultimii 30 de ani.