Despre majorarea salariilor profesorilor Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, la Digi24, ca in 2024 bugetul pentru educație va fi unul record, de 4,1 % din PIB. ”Este o oferta cat se poate de respectuoasa, ținand cont de salarizarea foarte joasa pe care o aveau”, a spus Ciolacu. El a adaugat ca s-a ajuns la o ințelegere in ceea ce privește majorarea salariilor profesorilor in tranșe. „Am avut o discuție in seara asta, cred ca am inchis lucrurile in linii mari. Am fost cu doamna ministra a Educației. Va fi un buget record pentru educație, respectiv 4,1 % din PIB. Ma bucura foarte mult ca am acoperit toate palierele.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, la Jurnalul de Seara de la Digi24, ca in 2024 bugetul pentru educație va fi unul record, de 4,1 % din PIB. El a adaugat ca s-a ajuns la o ințelegere in ceea ce privește majorarea salariilor profesorilor in tranșe, explicand ca este o oferta…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului Educatiei, Ligia Deca, sa vina cu solutii privind criteriile de performanta in educație și a adaugat ca salariile profesorilor vor crește numai in cazul in care cadrele didactice vor produce rezultate.„Va exista cea mai mare alocare bugetara din istorie…

- Criterii de performanța pentru creșterea salariilor profesorilor. Solicitarea facuta de Ciolacu, dupa rezultatele la testele PISA Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri ca simpla creștere a salariilor profesorilor, fara introducerea unor criterii de performanța, nu va duce la imbunatațirea calitații…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut, vineri, ministrului Educației, Ligia Deca, sa propuna criterii de performanța pentru creșterea salariilor profesorilor. Veniturile cadrelor didactice vor crește doar cu 13% la inceput de an.

- O noua ordonanța a austeritații este pregatita de Guvern. Intenționeaza sa taie bugetul Educației și sa mareasca salariile profesorilor doar cu 30 la suta anul viitor, nu cu 40 % așa cum a promis in timpul grevei dascalilor. Și cum veștile proaste nu vin singure, noul proiect de ordonanța prevede ca…

- Salariile bugetarilor și demnitarilor vor crește cu 5% de la 1 ianuarie 2024, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența aflat pe masa guvernului. Excepție de la aceasta prevedere fac profesorii, care vor primi o majorare de salariu de 13% la 1 ianuarie. Proiectul de OUG consultat de Digi24.ro cuprinde…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a avut luni o discutie cu deputatii PNL pe bugetul pe 2024, el afirmand ca banii pentru pensii, atat majorarea cu inflatia, la 1 ianuarie, cat si recalcularea din septembrie, au fost cuprinsi in buget, si urmeaza o decizie pe majorarea salariilor profesorilor. Ministrul…

- In cursul zilei de astazi, premierul Marcel Ciolacu va avea o noua intalnire cu sindicatele din educație, la ora 12.00. Pe data de 16 octombrie, premierul Marcel Ciolacu a mai avut o intalnire cu liderii de sindicat din invațamant pentru a discuta despre majorarile salariale promise. ”In lipsa existenței…