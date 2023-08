Despre lipsa demiterilor în cazul ”2 Mai”. Se paralizează sistemul de emoție Ministrul de Interne a fost intrebat de ce nu au existat mai multe demiteri dupa tragedia din 2 Mai, iar acesta a raspuns. Aflam ca el nu este un ministru superficial și ca nici nu vrea sa joace politic… Catalin Predoiu a rugat totodata presa sa ii dea voie sa fie pe ”deplin responsabil”. Altfel spus, nu au existat demiteri din motiv de maxima responsabilitate. Mai aflam ca o astfel de decizie ar fi paralizat sistemul, fiind o decizie emoționala. „Daca eram un ministru superficial sau orientat politic, in sensul rau al cuvantului, demiteam pe toata lumea la Constanța, lumea spunea: uite ce ministru… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

