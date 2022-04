Obiectele, cladirile, locatiile au, ca si oamenii, se vede treaba, soarta lor, aparte de altele de acelasi fel. Unele, in glorie odinioara, decad intr-atata, ca nu mai amintesc cu nimic de destinatia initiala. Nu vorbesc despre Imperiul Roman, ci despre Inchisoarea Doftana, de pe teritoriul comunei prahovene, Telega. Trecut in moloz Ce n-a fost grupul de cladiri de la Telega… La inceput, cand au fost construite, in 1892, au functionat ca ocna. Detinuti de drept comun, cu lanturi si busteni grosi legati de picioare, erau adusi aici ca sa-si ispaseasca pedeapsa. Practic, inchisoarea a fost construita…