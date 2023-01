Despre “crucile de grindă” din Ajun de Bobotează In ajun de Boboteaza , in multe sate din Romania, exista o tradiție mai puțin cunoscuta. Dupa asfințit, se pregatesc așa zisele “cruci de grinda”, pazitoare ale casei, grajdului și fantanii, cu grija și sfințenie va pazește gospodaria. Cum se face o astfel de cruce de grinda? Se iau doua crenguțe, surcele, parți de lemn, pregatite, șlefuite și ingrijite, se unesc tot cu semnul crucii cu ața neaparat roșie de bumbac, in unele parți ața este alba, sa fie legatura trainica, se da ața roșie de doua sau trei ori și se leaga. Crucile se atarna de grinda devenind astfel pazitor al casei. Sursa foto:… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Restaurantul Trio by Peneș, situat pe strada Republicii, nr.55, in Brașov organizeaza, in acest an, petrecere de Revelion. Organizatorii au pregatit un meniu special cu preparate gustoase și bauturi pentru toate gusturile. Meniul costa 450 de lei pentru o persoana, iar cei interesați pot face rezervari…

- Filarmonica Brașov pune in scena doua spectacole inedite, de sarbatori, la Sala Patria . Filarmonica Brașov aduce publicului brașovean doua concerte inedite de sarbatori, care vor avea loc la Sala Patria. Acestea fac parte din spectacolul „Povești Muzicale de Craciun ”. Miercuri, 21 decembrie de la…

- Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Feldioara au fost sesizați cu privire la faptul ca Staicu Marius-Darius, in varsta de 13 ani, a plecat de bunavoie, de la domiciliul sau din comuna Teliu. Acesta a plecat pe 16 decembrie, la ora 20.00, fara a se cunoaște destinația, și nu a mai revenit pana in…

- Organizatorii Massif lanseaza campania ,,BrassoViza”, prima campanie locala dedicata brașovenilor. In perioada 28 noiembrie – 7 ianuarie, cei care au buletin de Brașov pot achiziționa abonamente la un preț special, prin care iși pot asigura participarea la prima ediție a celui mai așteptat festival…

- Una dintre cele mai apreciate case de pariuri din Romania s-a alaturat clubului de sub Tampa. Get’s Bet va aparea pe pieptul tricourilor FC Brasov, astfel compania devenind unul dintre principalii parteneri al echipei. Brand 100% romanesc! Cu peste 10 ani de functionare, Get’s Bet este cea mai importanta…

- Asociația SINAPTICA, in calitate de partener național, Inspectoratul Școlar Județean Brașov și Casa Corpului Didactic Brașov, in calitate de parteneri asociați, anunța organizarea unei sesiuni de instruire practica pentru cadre didactice din județul Brașov, in vederea organizarii activitaților educaționale…

- Cel mai probabil, de anul viitor, politele de Raspundere Civila Auto pentru trotinetele electrice vor deveni obligatorii. Inclusiv companiile care inchiriaza trotinete vor trebui sa aiba astfel de asigurari.Toți utilizatorii de trotinete electrice vor fi obligați sa dețina polite RCA, cel mai probabil…

- Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov gazduiește doua recitaluri inedite, alcatuite din sonete și videosonete a caror autor și interpret este poetul Adrian Munteanu. Evenimentul va avea loc in doua zile consecutive la cele doua locații ale instituției noastre, astfel: – luni, 10 octombrie 2022, ora…