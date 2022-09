Stiri pe aceeasi tema

- Fisher Travel Enterprises a avut o vara plina de rezervari de iahturi private pentru bancheri, directori executivi și alte personalitați care au scapat de restricțiile Covid și sunt dispuși sa plateasca milioane de dolari pentru croaziere extravagante de o saptamana. Rezervarile au crescut cu 20% in…

- Autoritațile au emis miercuri, 24 august, un nou buletin informativ privind evoluția pandemiei de coronavirus in Romania. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.963 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.696 mai puține fața de ziua anterioara. In intervalul 23.08.2022…

- Autoritațile din Shanghai, centrul financiar al Chinei, au declarat duminica ca vor redeschide toate școlile, inclusiv gradinițele, la 1 septembrie, dupa luni de inchideri din cauza COVID-19, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Autoritațile au emis vineri, 12 august, un nou buletin informativ privind evoluția pandemiei de coronavirus in Romania. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.710 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 759 mai puține fața de ziua anterioara. In intervalul 11.08.2022…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a vorbit la Digi24 despre creșterea cazurilor de Covid, precizand ca nu vor mai fi aplicate restricții, ci doar recomandari, iar școlile nu vor mai fi inchise. Cu un numar crecand de cazuri de Covid inregistrate in țara, Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a ținut…

- Nivelul de spitalizari din cauza infectarii cu virusul COVID-19 a atins, miercuri, un nivel record. Autoritatile au indemnat companiile sa lase personalul sa lucreze de acasa si au recomandat oamenilor sa poarte masti in spatiile inchise si sa isi administreze rapelul de urgenta, pe fondul unui focar…

- Mai multe orașe chinezești adopta noi restricții COVID, de la intreruperea activitații comerciale la inchidere, pentru a ține in frau noile infecții. Shanghai se pregatește pentru o noua campanie de testare in masa dupa ce a detectat subvarianta BA.5 Omicron. In timp ce China iși menține politica…

- Dupa criza financiara globala, intelegerea fenomenului de contagiune la nivelul institutiilor financiare a devenit o prioritate pentru factorii de decizie in vederea cresterii stabilitatii financiare, cu scopul de a reduce efectele crizelor financiare viitoare sau chiar de a le preveni. Experienta…