Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ministrul Sanatații Ala Nemerenco a declarat ca in transportul public din Chișinau nu ar fi suficienta informație despre noul coronavirus, Ion Ceban a menționat ca in Capitala s-au facut numeroase campanii de informare.

- Ala Nemerenco a postat un mesaj pe retelele de socializare, in care este vizat Ion Ceban. Dupa o calatorie cu troleibuzul prin Chișinau, ministrul Sanatații a scris ca in plina pandemie „lucrurile nu stau totdeauna atat de rau cum par cand e vorba de oameni”, insa

- Ședința Comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinau, a fost convocata astazi, pentru a coordona masurile de urgența, impuse de alunecarile de teren din str. Maria Dragan, sectorul Ciocana, transmite Noi.md cu referire la realitatea.md Ion Ceban, primarul General al Capitalei și președintele…

- Primarul general, Ion Ceban, afirma ca nu are intenții in viitorul apropiat sa se lanseze in politica cu un partid propriu și ca la moment concentrația și eforturilor sale sunt asupra problemelor municipiului Chișinau. Referitor la noua guvernare susține ca aceasta trebuie sa-și faca treaba.

- Secretariatul Parlamentului anunța persoanele juridice din apropierea Legislativului despre faptul ca ofera spații de arenda a parcarii pana la sfarșitul anului curent, cu posibilitatea de a fi prelungit contractul. Deși mai bine de un an in urma, primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban,…

- CHIȘINAU, 19 iul - Sputnik. Aproape 3 900 de persoane au mers sambata, 17 iulie, la Palatul Republicii pentru a primi cea de-a doua doza de vaccin "Sputnik V". Despre acest lucru a anunțat municipalitatea, care a precizat ca pana la ora 09:00 s-a reușit imunizarea a 2 800 de oameni. © Sputnik / Evghenii…

- Primaria capitalei a facut toate clarificarile contractuale cu ISUZU pentru procurarea celor 100 de autobuze pentru municipiul Chișinau. Despre aceasta a anunțat primarul general Ion Ceban in cadrul unui live pe pagina sa de Facebook. Edilul spune ca joi va fi semnat contractul de livrare a unitaților.…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, anunța ca autoritațile municipale au fost date in judecata, dupa inaugurarea sculpturii „Veronica Micle”, amplasata in scuarul Mihai Eminescu din Chișinau.