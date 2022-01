Despre actorul american Eli Herschel Wallach P a II-a De unde ar putea proveni oare etnonimul Wallach ? In Polonia, antroponimul este intalnit si la lemki (care refuza orice apropiere de romani, considerandu-se rusini sau rusi), iar valahii silezieni sunt identificati drept valahi, dar cu un alt termen (oarecum asemanator). Totusi, opinam, datorita apropierii localitatii Przemysl ca stramosii actorului american ar putea avea anumite legaturi cu comunitatile din Trohimbrid si Lozisht. Acestea apartinusera candva Poloniei, apoi trecand la Rusia, fiind probabil la origine de karaiti (sambotisti), nu de talmudisti. Prenumele copiilor sai ne sunt familiare:… Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

Sursa articol si foto: sighet-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a decis, pentru a-i "linisti" pe europeni in mijlocul tensiunilor cu Rusia, sa pastreze in Marea Mediterana un portavion care urma sa inceapa o misiune in Golf, a anuntat marti Pentagonul, noteaza AFP.

- Parlamentarii polonezi au adoptat vineri o lege controversata pe care criticii au considerat-o ca o încercare a guvernului de dreapta de a reduce la tacere canalul de știri independent, controlat de SUA, TVN24, potrivit AFP. Guvernul spune ca legea, care a fost adoptata de camera inferioara…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a inceput luni primul sau turneu in Asia de Sud-Est la Jakarta, capitala Indoneziei, unde urmeaza sa sustina un discurs asupra politicii SUA pentru zona India-Pacific, aflata in centrul strategiei lor in fata Chinei, informeaza AFP. Sosit din Regatul…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a amenintat joi ca va suspenda funcționarea conductei de gaze care traverseaza țara sa catre Uniunea Europeana, in cazul in care liderii UE vor decide sa impuna sancțiuni pe fondul crizei migranților de la granița cu Polonia, relateaza The Guardian . Peste o…

- Dupa testarea unei rachete hipersonice de catre China in august, generalul american John Hyten, numarul doi al Statului Major american, a declarat joi ca ritmul in care armata chineza isi dezvolta capacitatile militare este "uimitor", in timp ce progresele militare ale SUA sufera din cauza birocratiei…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, ajunge miercuri la București Secretarul american al Apararii LLoyd Austin. Foto: Arhiva/ Agerpres Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, este așteptat mâine, la București, unde va avea convorbiri cu omologul român Nicolae Ciuca.…

- Incident naval in Marea Japoniei. Rusia susține ca una din navele sale de razboi a silit un distrugator american sa se indeparteze. Acesta ar fi incercat sa intre in apele sale teritoriale.

- Marina SUA neaga acuzațiile Ministerului Apararii din Rusia potrivit carora, pe 15 octombrie, o nava ruseasca de lupta a impiedicat un distrugator american sa incerce patrunderea in apele teritoriale ale Rusiei, in Marea Japoniei.