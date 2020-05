Stiri pe aceeasi tema

- Relația a evoluat repede și s-a terminat... la fel de repede. Larisa Iordache și Victor Simion, tanarul care a cerut-o in casatorie pe gimnasta in luna februarie a acestui an, și-au spus adio! Astfel ca, la doar trei luni de la logodna, Larisa Iordache este din nou singura!

- Larisa Iordache nu are noroc in dragoste și a ramas din nou singura. Gimnasta parea mai fericiuta ca niciodata dupa ce l-a cunoscut pe musculosul Victor Simion, iar relația dintre cei doi a evoluat rapid chiar daca sportiva abia terminase povestea de iubire pe care a trait-o alaturi de gimnastul…

- Pe 29 aprilie 1981, Romania remiza pe Wembley cu Anglia, 0-0, in preliminariile CM '82. Remiza venea in principal grație intervențiilor excepționale ale lui Vasile Iordache, care a primit 10 din partea "Sportului" dupa acea prestație. O nota acordata extrem de rar pe atunci. Naționala lui Valentin Stanescu…

- Blocarea economiei din cauza pandemiei de coronavirus duce la scaderi cu 80% pentru trimestrul al doilea, iar revenirea pe profit va dura aproape un an, spune Calin Ile, președintele Federației Industriei Hoteliere din Romania, citat de RFI. In prezent, sezonul estival este cel mai afectat, lipsit deja…

- Larisa Iordache n-a rezistat prea mult in strada. A reclamat dureri la glezna si a intrat in concediu medical. "Am schimbat costumul de gimnastica in uniforma de politie pentru o perioada, din cauza lipsei de personal. Trebuie sa intelegem ca este cel mai bine sa stam in casa. Toti oamenii…

- Ministerul Sanatații explica printr-un calcul matematic motivul pentru care trebuie sa stam acasa in plina pandemie de coronavirus. Așadar, potrivit unui studiu, fiecare nou caz de coronavirus poate produce intr-o luna alte 244. Pentru ca sa ințelegem mai bine mesajul, Ministerul a publicat și un clip…

- Dupa atatea vești proaste legate de pandemia de coronavirus care a lovit intregul mapamond și care a oprit și Turneul Preolimpic de box de la Londra, avem și o veste buna! Romania are primul pugilist care și-a asigurat biletele pentru Jocurile Olimpice: Cosmin Girleanu, la categoria 52 de...

- In alerta din cauza epidemiei de Coronavirus care a inspaimantat Italia, delegația Romaniei de kaiac-canoe a intrerupt pregatirile din Peninsula și a revenit aseara in Romania. Sportivii au aterizat marți seara pe aeroportul „Henri Coanda”, urmand ca in perioada urmatoare sa intre in carantina. ...