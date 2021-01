Despăgubiri RCA mai rapide, dar poliţă mai scumpă. Ce schimbări pregătesc autorităţile Soferii pagubiti intr-un accident de circulatie vor putea deconta dauna de la propriul asigurator cu care au incheiat o polita RCA, nu de la compania soferului vinovat. Masura ar putea reduce astfel timpul in care soferii sunt despagubiti, intarzierile fiind una din cele mai mari probleme ale pietei, in prezent. In schimb, dezavantajul este ca pretul politelor ar putea creste cu minimum 10%. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

