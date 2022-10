Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi americani exonerati in 2021 in cazul asasinarii in 1965 a lui Malcolm X vor primi despagubiri de 36 de milioane de dolari din partea orasului New York si a statului New York, informeaza Ziare.com. Orasul New York va plati 26 de milioane de dolari, iar statul New York va plati 10 milioane de…

- Un american exonerat anul trecut dupa ce a fost condamnat in mod eronat pentru asasinarea in 1965 a activistului afro-american pentru drepturi civile Malcolm X si familia unui alt barbat, al carui nume a fost reabilitat postum in 2021 dupa ce executase la randul sau o condamnare de 20 de ani de inchisoare,…

- Loteria Romana a organizat joi, 27 octombrie 2022, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 si Super Noroc.Numerele LOTO de la extragerea din 27 octombrie 2022:Loto 6/49: 16 30 2 9 25 1Loto 5/40: 9 37 36 18 32 21Joker: 25 6 15 8 34 + 1Noroc:…

- Administratia Biden este pe cale sa pompeze inca 15 milioane de barili de combustibil din Rezerva Strategica de Petrol pentru stabilizarea preturilor.Este o miscare care vizeaza reducerea preturilor la gaze cu trei saptamani inainte ca alegatorii ingrijorati de cresterea costurilor sa se indrepte…

- Guvernul australian a indicat marti ca imaginea reginei Elisabeta a II-a de pe bancnotele de 5 dolari australieni nu va fi schimbata automat cu cea a regelui Charles al III-lea si ca este posibil ca in schimb pe bancnota sa figureze personalitati australiene, relateaza Reuters.In timp ce monedele…

- Organizatorii turneului US Open au anuntat ca in cele trei saptamani de eveninent s-au strans doua milioane de dolari pentru Ucraina.Strangerea de fonduri pentru Ucraina a inceput in US Open Fan Week, la evenimentul Tennis Plays for Peace, si a continuat pe parcursul turneului prin donatii…

- Liviu Varciu a anunțat pe Instagram suma uriașa pe care trebuie sa o plateasca la gaze. Vedeta și-a anunțat fanii ce soluție a gasit pentru a nu mai cheltui atat de mulți bani pentru utilitați.„Mi-am pus panouri fotovoltaice pe casa, o sa vedeți la final cat imi venea curentul și cat imi vine…

- Un judecator a autorizat procurorii americani sa confiște un avion Airbus in valoare de 90 de milioane de dolari deținut de oligarhul rus sancționat Andrei Skoch, au anunțat luni procurorii federali din Manhattan, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…